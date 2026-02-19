販売中 楽天ブックスにて、Nintendo Switch 2本体とソフトのセットが約2%オフの特別価格で販売されている。 対象となる商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」と「カービィのエアライダー」などの各種パッケージソフトをセットにした商品。こちらは通常62,960円のところ2%オフの61,552円で販売されている。 このほか、RPG「Pok