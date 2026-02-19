テキサス州のケン・パクストン州司法長官は、中国とシンガポールに本社を置く大手ネットワーク機器メーカーのTP-Linkを「中国共産党がアメリカ人のデバイスにアクセスできるようにした」として提訴しました。司法長官事務所はプレスリリースで、TP-Linkはプライバシーとセキュリティを宣伝しているにもかかわらず、製品が中国政府の支援するハッカー組織によるアメリカを標的としたサイバー攻撃に使用されている」と主張しています