３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿に１９日、、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れ選手らを激励した。連覇を確信する栗山氏。前回大会でともに戦った選手らには「連覇おめでとうございます」と伝えたといい、これに選手らも気が引き締まる思いだ。連覇を“厳命”され、重圧