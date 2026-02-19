クイーン賞８着のライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は、兵庫女王盃（４月１日、園田競馬場・ダート１８７０メートル）に向かう。第１回として行われた２４年に同レースを勝っており、２年ぶりの制覇がかかる。リヤドダートスプリント１２着のヤマニンチェルキは１８日に帰国しており、予定していたドバイ遠征を取りやめる。