ロシアによるウクライナ侵攻からまもなく4年となる中、ウクライナの検察官らが来日し、汚職捜査などを学ぶ研修が行われました。東京・昭島市にある国連アジア極東犯罪防止研修所で行われたのは、ウクライナで汚職捜査を行う検察官ら25人を対象にした研修です。ウクライナでは、各国からの復興資金の透明性ある活用やEU加盟に向けて、国内での慢性的な汚職が大きな課題となっていて、19日は、現地での捜査の現状について発表しまし