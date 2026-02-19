【新華社東京2月19日】在日中国大使館によると、北海道札幌市で18日未明、飲食店で食事をしていた中国香港特別行政区の旅行客が日本人男性に殴られ、負傷する事件が起きた。在日中国大使館と在札幌総領事館は既に日本の外務省と現地の警察にそれぞれ申し入れを行った。加害者は既に逮捕され、現地の警察が捜査を進めている。中国大使館は中国国民に対し、当面は日本への渡航を控えるよう改めて注意喚起し、日本滞在中の国民に