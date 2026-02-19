ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間19日夜から20日早朝にかけて大会14日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！大会13日目に日本は、スノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得。女子スロープスタイルでは、深田茉莉（19、YAMAZEN）が金メダル、村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）が