【Amazonセール：UGREEN急速充電器】 参考価格：8,800円 セール価格：4,880円 【拡大画像へ】 AmazonでUGREENの急速充電器「UGREEN NexodeX 100W GaNII充電器」が45％オフの4,880円で販売されている。 本商品は、100Wの急速充電器としては最小クラスのコンパクトさを実現した充電器。USB Type-Cを2ポート、USB Type-Aを1ポート搭載しており、最大1