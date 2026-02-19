【第13話】 2月19日 公開 第13話「好みのタイプ」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月19日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第13話「好みのタイプ」をヤンマガWebに無料公開した。 第13話では、はにがアイドル誌を見ながら“推し”への愛と崇拝を語る。保知矢さんの好みはマッチョらしいが、その視線の先にいるのは実は……。 現在ヤンマガWebでは、第1話から