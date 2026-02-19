横浜ゴムは急伸。この日午後２時ごろ、２５年１２月期連結決算を発表。売上高は１兆２３４９億円（前の期比１２．８％増）、事業利益は１６６５億７７００万円（同２４．０％増）だった。新車向けなどが伸びたほか、昨年買収した米グッドイヤーのＯＴＲ（オフ・ザ・ロード）事業が収益貢献した。 続く２６年１２月期の売上高は１兆３０００億円（前期比５．３％増）、事業利益は１８８０億円（同１２．９％増）