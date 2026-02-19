午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１５、値下がり銘柄数は４２８、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、ゴム製品、銀行、不動産、海運など。値下がりは空運、パルプ・紙、繊維。 出所：MINKABU PRESS