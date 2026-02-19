アイ・オー・データ機器は、同社初となる「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271JAWOS」を2月18日に発表した。出荷開始は4月上旬を予定している。高リフレッシュレート、スマート機能、USB Type-C給電を一体化し、ゲーム・配信視聴・テレワークを1台で完結できる。●テレビなし生活を実現LCD-GDQ271JAWOSは、モニターにwebOS Hubを標準搭載している点が最大の特徴。Wi-Fiもしくは有線LANに接続するだけで