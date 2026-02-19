ヴァスコ・ダ・ガマに所属する元ブラジル代表MFフィリペ・コウチーニョが、同クラブを退団したことを明らかにした。18日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在33歳のコウチーニョは、母国ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマの下部組織出身。インテルやエスパニョールなどでプレーした後、2013年夏に加入したリヴァプールでブレイク。在籍した約5年間で公式戦通算201試合に出場し、54ゴール45アシストを記録した。そして、201