Snow Manの公式Xにて、新曲「オドロウゼ！」のティザー映像が公開された。 「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌だ。 【動画】Snow Man「オドロウゼ！」ティザー映像（全2本） ■レトロなブラウン管テレビの中で動き出すSnow Man 投稿では、2月23日0時よりストリーミング＆ダウンロード開始、同日21時にMV公開と告知。「#イヨイヨクルゼ！」のハ