多摩川ホールディングス [東証Ｓ] が2月19日後場(14:40)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年10月期の連結最終利益を従来予想の2.3億円→7.3億円に3.1倍上方修正した。 なお、11-4月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年10月期通期の売上高、事業利益、親会社株主に帰属する当期利益が2025年12月15日に公表した業績予想を上回る見込