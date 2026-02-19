19日15時現在の日経平均株価は前日比390.24円（0.68％）高の5万7534.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1115、値下がりは428、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を125.35円押し上げている。次いでＳＢＧ が117.12円、信越化 が31.42円、ファストリ が26.47円、イビデン が25.47円と続く。 マイナス寄与度は274.09円