クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は2月18日、歌声合成ソフトウェアの最新作「初音ミク V6」を4月14日に発売すると発表しました。あわせて2月18日より予約受付を開始。パッケージビジュアルの「シルエット」も公開されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ついに「VOCALOID6」対応AIが“息継ぎ”まで自動生成「初音ミク V6」は、その名の通りヤマハの最新エンジン「VOCALOID6」に対応