中国メディアによると、湖北省・宜城市にある花火・爆竹販売店で18日午後2時半ごろ、爆発事故が発生し、この事故で12人が死亡した。中国では今月15日から春節（旧正月、2026年は2月17日）の大型連休が始まり、18日は春節2日目に当たる。現場には応急管理、消防、警察、保健当局が駆け付け、処置に当たった。地元政府の同日午後6時過ぎの発表によると、事故原因は調査中という。事故発生後、応急管理部は科学的な救援活動で人的被害