女優のすみれ（35）が19日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。22年10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明さんをしのんだ。18日は松原さんの誕生日。すみれは「Happy Birthday MommaWish you were here」とつづり、若き日の松原さんとの親子ショットを公開した。3枚目には、七五三記念と思われる自身と松原さん、父・石田純一との3ショットも披露した。松原さんは俳優の石田純一と198