関西の都市部でデータセンター（ＤＣ）の建設が加速している。ＡＩ（人工知能）やクラウドサービスの普及で需要が急拡大し、これまで進出が相次いだ郊外の適地が飽和状態になりつつあるからだ。立地が関東と関西に集中し、災害リスクを懸念する声も出ている。（寺田航）キタの繁華街に大阪・キタの繁華街にそびえ立つモノトーンの「オプテージ曽根崎データセンター」（大阪市北区）。関西電力の通信子会社オプテージが１月２９