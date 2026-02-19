ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が今年で開業5周年を迎えるのを記念して、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズを3月18日から販売する。【画像】おいしそう！スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ“無敵マリオ”バージョンのアニバーサリー・パワー