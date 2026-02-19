半導体試験装置大手のアドバンテストは、サイバー攻撃を受けたことを明らかにしました。アドバンテストによりますと、今月15日、社内のIT環境で異常な動きを検知したため、外部の専門機関と連携し、調査や被害拡大防止の取り組みを開始したということです。現時点での調査結果では、第三者がネットワークの一部に不正にアクセスし、身代金要求型のウイルス＝ランサムウエアを展開した可能性があるとしています。顧客や従業員の情報