東京23区の中古マンションの平均価格が、初めて1億2000万円を超えました。【映像】東京に立ち並ぶマンション不動産調査会社の「東京カンテイ」が発表した東京23区の1月の中古マンション平均価格は、70平方メートルあたり1億2123万円でした。1年前から3割以上上昇し、月ごとの調査を始めた2002年以降で、初めて1億2000万円を超えました。なかでも千代田区や中央区、港区などの都心6区が1億8796万円と、平均価格を押し上げまし