3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎えた。近藤健介外野手（32）は世界的な注目について、自然体を強調した。この日は前監督の栗山英樹氏が合宿を訪問。再会を果たし「連覇、おめでとうございます」と予祝を受けた近藤は「期待も込めての言葉だと思いますし。日本のファンの皆さんも期待してくださってるんで。より身の引き締まる思いです」と思いを