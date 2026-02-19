ヤンキースが、昨季までカブスの球団スタッフだった正本尚人氏を招へいすると18日（日本時間19日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。国際部門の強化を図る狙いがあるという。同サイトによると、正本氏はマサチューセッツ大ボストン校でプレーした後、野球界でのキャリアをスタート。2005年にカブスに入団し、環太平洋地域事業のマネージャーに昇進。チームのためにビデオや資料を準備するなど、多方面で活