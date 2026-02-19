国内外の20社あまりのロボットを集めた一般向けのショールームが都内にオープンしました。【映像】ロボットを実際に体験する様子大手家電量販店が開設したロボット専用のショールームには、ヒト型から手のひらサイズまで40を超えるロボットが展示されていて、実際に体験することもできます。石橋リポート「このロボット装着すると重たいものも軽々持ち上げられます」こちらの装着型のロボットは、腰の負担が大きい動作をサポ