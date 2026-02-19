道端にポイ捨てされた空き缶やタバコの吸い殻――。8歳の少女にさえ見透かされている一部のドライバーによる「身勝手な行為」。大分市の小学2年生・竹山明里（ひかり）さんが、10年前に事故で亡くした兄（当時4歳）への想いを胸に、「たくさんの人を幸せにしたい」という純粋な願いを込めた作文を発表しました。 【写真を見る】「脇見、飲酒…事故したら危ないです」ポイ捨てのごみを拾い続ける8歳少女が涙の訴え