俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）が明かした秘話に驚く場面があった。今年デビュー25周年を迎えた井上。番組内で、昨年の公演「エリザベート」での歌唱姿が紹介されると、黒柳は「凄い！」と大絶賛。その美声に「凄〜い！凄いですよ、だってあんなに張り上げて、毎日なんでしょ？」と驚いた。井上はダブルキャストだったことを説明するが、