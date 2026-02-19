千葉県浦安市にある駐車場から高級国産自動車を盗んだとして、ブラジル国籍の男ら3人が逮捕されました。【映像】窃盗に使用された機器（押収品）ペルドモ・エメルソン・ルイス容疑者ら3人は去年12月、浦安市内にある40代の男性の自宅の駐車場から高級国産自動車1台、850万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、3人は車にコードをつないでカギを開ける「CANインベーダー」を使って車を盗んでいました。こ