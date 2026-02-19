MetaとNVIDIAは2月17日（現地時間）、オンプレミス、クラウド、AIインフラにおいて複数世代にわたる戦略的パートナーシップ締結を発表した。GPUだけでなくNVIDIA製品がカバーするソリューションを包括的に導入する。Meta、NVIDIAとパートナーシップ締結 - Vera CPUやRubin GPUの導入に向けた複数年の契約にNVIDIA Blackwellシリーズだけではなく、Rubinシリーズの導入にも言及された戦略的パートナーシップが締結されたという内容