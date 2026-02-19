日本テレビ系「ミヤネ屋」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に入り、日本勢が好発進を決めた。19日の日本テレビ系「ミヤネ屋」に女子シングルでNHK杯優勝などの実績を持つ中野友加里さんが出演。「見たことあるけど誰だっけ？と思ったら…中野友加里さんだ