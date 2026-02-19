トランプ大統領が示した「相互関税」のバーターに日本が約束した5,500億ドル（約84兆円）の対米投資。この最初の投資先を絞り込む協議が、大詰めを迎えている。投資先は「人工ダイヤモンド」と報じられ、話題を呼んでいる。【こちらも】トヨタ自動車の社長交代にみる、「サプライズ」の難しさ■日米間で結んだ覚書の内容覚書によると、関税合意の枠組みによる対米投資は以下の仕組みだ。まず日本側が投資額を回収するまでは