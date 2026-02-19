2月18日、旭ダイヤモンド工業（6140）の株価が急伸。終値は前日比103円高（+9.02%）の1,245円となったが、取引時間中には制限値幅の上限となる1,442円まで買われ、年初来高値を大幅に更新する場面があった。出来高は3,176万株、売買代金も389億円を超える異例の大商いとなっている。【こちらも】JX金属がストップ高、インジウムリン基板200億円投資と上方修正・増配が刺激この急騰を誘発したのは、同日の赤沢経済産業大臣によ