松尾佑介はFC東京戦の後半に負傷交代浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、2月19日のトレーニング後に定例会見を実施。14日のFC東京戦で負傷したFW松尾佑介を「重傷」と明かし、開幕アウェー3連戦の選手起用に誤算が生じたことを明かした。浦和は7日の開幕戦でジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利したが、その中心になったのが快速2トップだった。試合開始直後に松尾がPKを獲得して自ら決め、松尾のシュートがこぼれたとこ