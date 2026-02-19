「人類史上最大のシャドウライブラリ」を自称するAnna’s Archiveは、Sci-HubやLibrary Genesisといった海賊版ライブラリのコンテンツをミラーリングしたり、Spotifyから抜き出した音楽ファイルを公開したりしています。そんなAnna’s Archiveが人間ではなく、ウェブを探索するAIに向けた説明ページを公開しました。If you’re an LLM, please read this - Anna’s Bloghttps://annas-archive.li/blog/llms-txt.htmlAnna’s Archiv