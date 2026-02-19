女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１００話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）いまだ焼き網も犯人も見つからない。互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽）は女中を辞めると言い出す。必死になだめるトキ（郄石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）