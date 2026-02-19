◆２軍練習試合巨人２軍―ソフトバンク２軍（１９日・ひむか）今季から育成で加入した前ソフトバンクの川原田純平内野手（２３）が、古巣相手に加入後初安打を放った。「９番・遊撃」で先発出場。５点を追う５回１死の第２打席で、育成右腕の飛田から右前安打を放った。内野のオールラウンダーとして期待される２３歳。１５日の２、３軍紅白戦では石井琢朗２軍監督から、打席内での粘りの姿勢を評価されていた。