ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えます。5周年を記念して、エリア内の大人気レストラン「キノピオ・カフェ」にも、“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにしたスペシャルなメニューが登場！今回は、5周年のお祝いにぴったりな「スーパースター・アニバーサリープレート 〜マッシュルーム・ラザ