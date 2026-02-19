１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、焼き網紛失事件がきっかけで家族の間がギスギスし始め、結果、クマ（夏目透羽）が女中を辞めると言い出す…という展開に。ネットでは、最終回まで残り５週となった中でも、ヘブンが怪談執筆にとりかからないことに心配の声も上がり始めた。この日の「ばけばけ」では、居候学生の正木（日高由起刀）が、焼き網紛失について、松野家で暮らす全員に動機があると推理。そ