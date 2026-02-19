核問題をめぐってアメリカとイランの緊張が続く中、CNNテレビはアメリカ軍が早ければ今週末にもイランを攻撃する準備が整うと伝えました。【映像】イランの軍事施設（衛星画像）CNNによりますと、ホワイトハウスはアメリカ軍がここ数日で中東での戦力を大幅に増強させ、早ければ今週末にもイランを攻撃できる準備が整うという報告を受けているということです。最新鋭の原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打