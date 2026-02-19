バンクーバー五輪フィギュア日本代表でタレントの織田信成が１９日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来ペアへのインタビューで号泣した。ミラノの特設スタジオに姿を見せたりくりゅうペアへ、東京のスタジオの織田は「璃来ちゃん、龍くん、ホンマにおめでとう。金メダルよかった…、ううううっ…」