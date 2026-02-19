インテルのキャプテンであるアルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスはしばらくの間離脱を強いられる可能性があるようだ。伊『calciomercato.com』が報じている。インテルは18日、UEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンドプレイオフ1stレグでボデ/グリムトと対戦し、1-3で敗戦を喫した。ボデ/グリムトはリーグフェーズでマンチェスター・シティ（3-1）やアトレティコ・マドリード（2-1）を撃破していたが、インテルも敗れてしま