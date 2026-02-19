山陽線の岩国〜下関間に導入JR西日本は2026年2月19日、山陽本線の山口エリアに導入する新型車両227系500番台「Kizashi（キザシ）」を大阪府東大阪市の近畿車両で報道公開しました。【画像】これが新型車両「Kizashi（キザシ）」の車内＆側面です115系などの国鉄時代の電車が数多く残り、最後の牙城となっている山口エリアの新型車両は実に約45年ぶり。「Kizashi」は岡山エリアなどで活躍する227系「Urara（うらら）」をベース