NTTドコモとマネックス証券は、「d払い」アプリにおけるd払い残高のチャージ手段として、マネックス証券の証券総合取引口座からの出金に対応した。 これまでd払い残高チャージは、銀行口座やセブン銀行ATMなどに対応していたが、新たに証券口座内の預り金からもチャージ可能となった。チャージされた残高は、日常の買い物や税金の支払い、送金のほか、「かんたん資産運用」での投信積立にも活用