任期満了に伴う石川県知事選挙が19日、告示された。19日正午までに、すでに立候補を表明していた現職と新人、あわせて3人が届け出を済ませ、17日間の選挙戦を経て、3月8日、投開票を迎える。第一声【山野之義候補(63)】前金沢市長の新人◇山野之義候補（無所属・新人）…「皆さん、おはようございます。朝早く、寒いところをこうやってたくさんの方がお越しいただきました。心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。