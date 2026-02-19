俳優の小池徹平が１９日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」（１６〜２９日＝東京・日本青年館ホール、４月３〜７日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）公開稽古および記者会見に登壇した。オリジナルミュージカルを世界へ発信する「ＭＯＪＯプロジェクト」の第２弾で、日本初演のオリジナル作品。不思議な妖怪たちが集う世界で人と人との関係性や心の揺らぎを幻想的かつユーモラスな世界観で描く。小池は人間の姿に化けた煙の妖