巨人の那覇キャンプに１９日、昨年まで広島でプレーして現役引退した田中広輔氏（３６）が来訪した。フリー打撃中にスーツ姿でグラウンドに姿を見せ、広島時代にチームメートだった丸佳浩外野手、長野久義編成本部参与らとあいさつした。田中氏は、田中、菊池、丸の同学年トリオ「タナキクマル」で２０１６〜１８年に広島のリーグ３連覇に貢献。"相棒"との再会に笑顔を見せていた。