2026年にNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が提供する新たなコンテンツラインアップを発表する『Lemino NEXT STAGE』が19日、都内で行われ、乃木坂46の新たなコンテンツを発表した。【写真】かわいい〜！3人でポーズを決める大野愛実&正源司陽子&高橋未来虹今年もNHK紅白歌合戦に出場し、11年連続11回目の出場を果たした乃木坂46。その“知られざる魅力”に迫る新番組『乃木坂工事延長中』が今年4月から配信され