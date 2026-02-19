浦和のマチェイ・スコルジャ監督（54）が19日、21日のアウェー横浜M戦に向けてオンライン会見を開き、明治安田Jリーグ百年構想リーグで導入されているPK戦に対する持論を展開した。前節14日のFC東京戦は終了間際に同点に追いつかれて1―1のPK戦の末に敗戦。PK戦では2人目のMF中島翔哉（31）がバーに当てて失敗した。指揮官は「私はPK戦とサッカーは別物だと思っています。試合中より、コントロールしにくいヒューマンファクタ