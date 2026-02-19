タレントのゆりやんレトリィバァ（35）が19日、大阪市内で映画「ウィキッド永遠の約束」（3月6日公開）の公開記念ファッションショー、トークショーにサプライズ登場。「サプライズと聞いて自分が驚いた」と学生たちを笑わせた。「ただいま〜」と第一声のゆりやん。24年に本拠地を米国へ移し活動。自身が監督を務めた「禍々女」の宣伝のため昨年11月に帰国した。前夜、新幹線で帰阪し、新大阪駅でいきなり「握手してえや」と